Ajax'a son dakika şoku! Tottenham finalde

Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham, 1-0'ın rövanşında, 2-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Ajax'ı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Tottenham final mücadelesinde Liverpool ile eşleşti

09 Mayıs 2019, Perşembe 00:02 Son Güncelleme:
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Ajax'a son dakika şoku! Tottenham finalde

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Johan Cruyff Arena’da oynanan yarı final rövanş karşılaşmasında, Hollanda ekibi Ajax ile İngiltere temsilcisi Tottenham karşılaştı. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi Ajax, 5. dakikada Matthijs de Ligt ve 35. dakikada Hakim Ziyech’in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. İkinci devrede etkili performans sergileyen taraf Tottenham oldu.

Konuk takım, "hat-trick" yapan Lucas Moura’nın 55, 59 ve 90 6. dakikalarda kaydettiği gollerle 3-2’lik galibiyete ulaştı.

İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Tottenham, Hollanda’da elde ettiği 3-2’lik galibiyetin ardından deplasman golü kuralıyla rakibini eleyerek Şampiyonlar Ligi finalinde bir diğer İngiltere ekibi Liverpool’un rakibi oldu.

Tottenham, Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez finale çıktı. Şampiyonlar Ligi’nde final karşılaşması, 1 Haziran’da İspanya’nın başkenti Madrid’de oynanacak.

AA

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