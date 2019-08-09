Akaryakıtta çifte indirim

Buna göre; Ankara’da motorin 6.41 liradan 6.07 liraya, İstanbul’da 6.35 liradan 6.01 liraya, İzmir’de 6.43 liradan 6.09 liraya inecek. Ankara’da ve İzmir’de ortalama 6.77 liradan satılan benzin ise 6.59 lira olacak. Benzin stanbul’da 6.52 liraya inecek. Benzine önceki gün de 28 kuruşluk indirim yapılmıştı. Böylece iki günde 55 litrelik depoda 25 lira avantaj sağlandı.