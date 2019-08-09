Akaryakıtta çifte indirim

Motorin ve benzin fiyatlarına indirim geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 34 kuruş, benzinde ise 18 kuruş olarak yansıyacak.

09 Ağustos 2019, Cuma 08:01
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Akaryakıtta çifte indirim

Buna göre; Ankara’da motorin 6.41 liradan 6.07 liraya, İstanbul’da 6.35 liradan 6.01 liraya, İzmir’de 6.43 liradan 6.09 liraya inecek. Ankara’da ve İzmir’de ortalama 6.77 liradan satılan benzin ise 6.59 lira olacak. Benzin stanbul’da 6.52 liraya inecek. Benzine önceki gün de 28 kuruşluk indirim yapılmıştı. Böylece iki günde 55 litrelik depoda 25 lira avantaj sağlandı.

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