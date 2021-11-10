Akaryakıtta yeni dönem! Kaçakçılığı engelleyecek

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı'na göre, akaryakıtı, dağıtıcılar arası satışlar ve akaryakıt taşıma araçlarının hareketleri dahil, ürün ve belge hareketleri üzerinden anlık izleyebilecek sistem kurulacak.

ANLIK İZLENEBİLECEK

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında, akaryakıtın, giriş noktasından başlayarak tüketiciye ulaşmasına kadar olan sürecini ürün ve belge hareketleri üzerinden anlık izleyebilecek, risk analizine uygun, toplulaştırılmış veriyi üreten bir sistem kurularak, ilgili kurumların kullanımına açılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bir süre önce Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadeleye Yönelik Tedbirler Genelgesi yayımlanmıştı. Buna göre, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarında koordinasyonu sağlamak ve alınması gereken her türlü tedbiri belirlemek amacıyla Ticaret Bakanı koordinasyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlarından oluşan "Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Kurulu" oluşturulmuştu.



