Akbank duyurdu! Dev kredi desteği...

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 299 milyarı nakdi olmak üzere toplam 359 milyar TL’ye çıkardık. Toplam mevduatımız 310 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 517 milyar TL’ye ulaştı. Yüzde 20 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük” dedi.

KESİNTİSİZ HİZMET

Ekonomiye finansman sağlamaya devam ettiklerini belirten Hakan Binbaşgil, “Pandemide gelişmiş dijital ve teknolojik altyapıları sayesinde sürece hızla adapte olan bankalar, her türlü faaliyetini başarıyla sürdürdüler. Akbank olarak biz de yıllardır çalışanlarımıza ve teknolojik altyapımıza yaptığımız yatırımlar sayesinde bu dönemde hizmet kalitemizi koruyarak kesintisiz hizmet vermeyi sürdürüyoruz” diye konuştu.