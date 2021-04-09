Ekonomi Akbank resmen duyurdu! Pazartesi değişiyor, hesabı olan herkesi ilgilendiriyor...

Akbank resmen duyurdu! Pazartesi değişiyor, hesabı olan herkesi ilgilendiriyor...

Ekonomi

Akbank resmen duyurdu! Pazartesi değişiyor, hesabı olan herkesi ilgilendiriyor...

Akbank'tan binlerce müşterisini ilgilendiren çok önemli bir açıklama geldi. Akbank, müşterilerine SMS yoluyla banka çalışma saatlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Bir çok banka gibi Akbank da koronavirüs önlemleri kapsamında çalışma saatlerinde değişikliğe gitmiş oldu. İşte Akbank şubelerinin açılış ve kapanış saati...

09 Nisan 2021, Cuma 14:37 Son Güncelleme:
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Bankalar peş peşe şube açılış ve kapanış saatlerindeki değişimi müşterilerine bildirmeye devam ediyor. Bu bağlamda bir çok banka müşterilerine yeni çalışma saatlerini bildirdi. Akbank da müşterilerine yolladığı bir kısa mesaj (SMS) ile banka şubelerinin kaçta açılıp kaçta kapanacağına dair bilgilendirme yaptı.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Bankanın müşterilerine yolladığı bilgi SMS'i şöyle;

Sevgili Akbanklı, sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz. Işlemlerinizi Akbank Mobil, Akbank Internet, 444 25 25 no'lu Müşteri İletişim Merkezimiz ve ATM'lerimizden gercekleştirebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.

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SIRADAKİ HABER Garanti Bankası, İş Bankası çalışma saatleri... Bankalar kaçta açılıp, kaçta kapanıyor?