Son dakika haberlere göre Akbank, önceki gün başlayan ve bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin ardından yeni bir açıklama yaptı. Akbank 8-9 Temmuz tarihleri arasında mesai saatlerinde değişikliğe gitti. İşte detaylar...

Akbank'tan yapılan yeni açıklamada, "Şubelerimiz, 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde müşterilerimize öğle saatleri de dahil olmak üzere 09.00-19.00 arasında kesintisiz hizmet verecektir." dedi.

AKBANK'TAKİ SORUN NEYDİ?

Akbank, bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorundan dolayı vatandaşlar işlem yapamamıştı. Akbank'tan dün yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı: "Hizmetlerimizdeki kesintileri gidermek için yoğun çalışmalarımızı teknoloji iş ortaklarımızla beraber aralıksız sürdürüyoruz. Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Süreçten etkilenen başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızdan özür dileriz.

AKBANK'TAKİ SORUNUN NEDENİ BELLİ OLDU

6 Temmuz'da başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterilerimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir."

AKBANK'TAN SİBER SALDIRI AÇIKLAMASI

Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bankamız ve müşterilerimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır, sorunun giderilmesini takiben işlemlerimiz devam edecektir. Müşterilerimiz, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere Akbank.com'dan ulaşılabilirler. Bu süre zarfında hizmetlerimizde yaşanan aksaklıklar için özür diliyoruz."

AKBANK ATM'LER NORMALE DÖNDÜ

Dün akşam ise yapılan açıklamada Akbank, ATM'lerinin yeniden hizmet vermeye başladığını, kartlı işlemlerin tüm ATM'lerden ve üye iş yerlerinden gerçekleştirebileceğini bildirmişti.