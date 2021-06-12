Ekonomi Akçakoca’da turizm sezonu açıldı

Akçakoca’da turizm sezonu açıldı

Ekonomi

Akçakoca’da turizm sezonu açıldı

"Batı Karadeniz’in incisi" olarak tabir edilen, İstanbul ve Ankara gibi iki metropol arasında yer alan Düzce’nin 35 kilometrelik sahil şeridine sahip Akçakoca ilçesinde yaz sezonu başladı.

12 Haziran 2021, Cumartesi 18:40 Son Güncelleme:
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Yaklaşık 25 bin olan nüfusunu hafta sonu gelen ziyaretçilerle ikiye katlayan ilçede, mavi bayraklı 2 plajda yoğunluk yaşanırken otellerde de doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı. Günübirlik ya da konaklamak için ilçeye gelen tatilciler denize girerek, sahilde güneşlenerek zaman geçiriyor. Turizm işletmecisi Oğuzhan Yemenici, AA muhabirine, sezona güzel başlangıç yaptıklarını söyledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından turizm sektörünün de etkilendiğine işaret eden Yemenici, "Bu dönemde boş durmadık sezon için hazırlıklarımızı yaptık. Pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesiyle tesisimizde bu hafta sonu doluluk yüzde 90 oranına ulaştı. Pazar günü de yasakların kalkmasıyla yoğunluğun daha da fazla olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

AA

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