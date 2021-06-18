Akçay'dan kötü haber! Yoğun bakıma alındı
Kocaelispor teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, akciğerlerinden yaşadığı sorun nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tecrübeli teknik adamın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
18 Haziran 2021, Cuma 13:30 Son Güncelleme:
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Haber61'deki habere göre, Mustafa Reşit Akçay yoğun bakıma alındı. Akciğerlerinde sorun olduğu bildirilen 62 yaşındaki Akçay, KTÜ Tıp Fakültesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Reşit Akçay daha önce koronavirüs atlatmış ancak iyileşme süreci oldukça sıkıntılı geçmişti.
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