Futbol Akçay'dan kötü haber! Yoğun bakıma alındı

Akçay'dan kötü haber! Yoğun bakıma alındı

Futbol

Akçay'dan kötü haber! Yoğun bakıma alındı

Kocaelispor teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, akciğerlerinden yaşadığı sorun nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tecrübeli teknik adamın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

18 Haziran 2021, Cuma 13:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Haber61'deki habere göre, Mustafa Reşit Akçay yoğun bakıma alındı. Akciğerlerinde sorun olduğu bildirilen 62 yaşındaki Akçay, KTÜ Tıp Fakültesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Reşit Akçay daha önce koronavirüs atlatmış ancak iyileşme süreci oldukça sıkıntılı geçmişti.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ali Koç'tan itiraf gibi cümle! 'Kimse gelmek istemiyor'