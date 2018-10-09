Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Enerji Verimliliği Eylem Planına ilişkin, "2023’e kadar 10,9 milyar dolar yatırım gerçekleştireceğiz. Bu yatırımın karşılığı olarak 2033 yılına geldiğimizde elde edeceğimiz tasarruf miktarı 30,2 milyar dolar seviyesine ulaşacak. Batarya depolama sistemi için ayrı bir ihale ve yol haritası düzenlemeye karar verdik.

Fatih sondaj gemimiz bu ay sonunda Akdeniz'de ilk sondajına başlamış olacak. Gemimiz geçtiğimiz hafta lokasyona doğru dolandı ve şu an lokasyonda. Bir takım yapılması gereken çalışmalar ve testler var. Bu ayın sonunda sondaja başlanacak. Gelecek hafta Star Rafinerinin açılışını yapmayı planlıyoruz" dedi.







