Akhisarspor evinde 3 puanı 3 golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Akhisarspor, konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 yendi

04 Mart 2019, Pazartesi 22:32
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Akhisarspor evinde 3 puanı 3 golle aldı

11. dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan Onur Ayık'ın şutunda, kaleci Haydar Yılmaz topu kornere tokatladı.

20. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un kazandığı köşe vuruşunda atışı kullanan Villafanez'in ortasına iyi yükselen Caulker'in kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.

30. dakikada hızlı gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Welinton'un şutunda, kaleci Lukac golü önledi.

İLK YARI 0-0 SONA ERDİ

65. dakikada Aytemiz Alanyaspor, Akhisarspor kalecisi Milan Lukac'ın hatasıyla öne geçti. Akhisarspor'da Barbosa'nın geri pasında kaleci Lukac, Aytemiz Alanyaspor'dan Baiano'nun baskısı sonucunda meşin yuvarlağı önce ayağından kaçırdı, çizgi üzerinde ikinci müdahalesiyle de kendi ağlarına gönderdi: 0-1.

74. dakikada Akhisarspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde Bokila'nın pasını Onur Ayık bekletmeden Zeki Yavru'ya aktardı. Sağ çapraz pozisyonda şutunu çeken Zeki Yavru, takımına eşitliği getiren golü attı: 1-1.

77. dakikada Akhisarspor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Barbosa'nın sol kanattan ortasında ceza sahası önünde topla buluşan Bilal Kısa, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

87. dakikada Akhisarspor, farkı ikiye çıkardı. Djalma Campos'un ceza sahası dışında Barbosa'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Serkan Tokat, serbest vuruş kararı verdi. Atışı kullanan Zeki Yavru'nun direkt kaleye gönderdiği top, ağlara gitti: 3-1.

Müsabaka, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. 

AA

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