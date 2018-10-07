Trabzonspor'dan farklı galibiyet
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Akhisarspor’a oldu. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Trabzonspor, deplasmanda Akhisar'ı Sosa, Burak ve Novak'ın golleriyle 3-1 mağlup etti. Akhisarspor'un tek golü ise Seleznov'dan geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki Akhisarspor-Trabzonspor maçı, konuk takımın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller Sosa, Burak Yılmaz ve Novak'tan geldi.Akhisarspor'un gek golü ise Novak'tan geldi.
Akhisarspor 1 - 3 Trabzonspor
Hakem son düdüğü çaldı. Maç sona erdi
77.DK: Evgen Seleznyov penaltı atışında topu ağlara gönderiyor. 3-1
61.DK: Filip Novak, Trabzonspor adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 1-3
GOL! Akhisarspor 0-2 Trabzonspor
43.dk: Burak Yılmaz penaltıdan attığı golle maçta durumu 2-0 yapıyor
GOL! Akhisarspor 0-1 Trabzonspor
35.dk: Trabzonspor Sosa ile maçta 1-0 öne geçiyor.
Akhisarspor 0 - 0 Trabzonspor
1.DK: Maç başladı
İLK 11'LER
Akhisarspor: Fatih, Lopes, Caner, Mustafa Yumlu, Kadir, Aykut, Sissoko, Barbosa, Josue, Güray, Manu
Trabzonspor: Onur, Majid, Toure, Pereira, Novak, Sosa, Onazi, A.Ömür, Rodallega, Amiri, Burak