Trabzonspor'dan farklı galibiyet Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Akhisarspor’a oldu. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Trabzonspor, deplasmanda Akhisar'ı Sosa, Burak ve Novak'ın golleriyle 3-1 mağlup etti. Akhisarspor'un tek golü ise Seleznov'dan geldi.