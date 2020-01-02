TFF 1. Lig takımlarından Akhisarspor yeniden Süper Lig'e çıkmaya çalışırken önüne transfer engeli çıktı.

7 yıl boyunca Süper Lig'de istikrarlı bir görüntü çizen Ege takımı, az maliyetle önemli işler yapmayı başarmıştı.

Özellikle büyük takımlara kök söktürmesi, deplasman performansları ve Türkiye Kupası şampiyonluğuyla dikkat çeken Akhisar, 2018 yılında küme düşmüştü.

Yeniden Süper Lig'e çıkma hedefiyle sezona başlayan Akhisarspor, ilk yarıyı 5. sırada kapattı.

Takviye beklerken ceza

Akhisarspor teknik direktörü Mehmet Altıparmak, takımını küme atlatmak için devre arasında takviye isterken, takımın eski oyuncuları Dany ve Josue gibi oyunculara olan borç yüzünden cezayla karşı karşıya kaldı.

Sorunlu ayrıldığı yabancı oyunculara 2 milyon euro'ya yakın borcu olan Akhisarspor, borçlarını ödeyene kadar transfer yapamayacak.