Oyuncu Akın Akınözü ile sevgilisi Sandra Pestemalciyan Nişantaşı’nda görüntülendi. Alışveriş yapan çift ellerinde poşetlerle uzun süre taksi bekledi.

7 yıl önce tanışmışlar, 5 yıldır aşk yaşıyorlar

Objektiflerden pek hoşlanmayan Sandra’nın bu sırada yüzü asıldı. Akın Akınözü sosyal medyanın da merak ettiği gizemli sevgilisi ile 7 yıl önce Amerika’da tanışmış.

Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra Pestemalciyan kimdir?

Sandra Pestemalciyan 24 yaşında. İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi mezunu. 2012-2016 arasında New York’taki New Platz Üniversitesi’nde ekonomi okuyan Sandra bu sırada matematik üzerine eğitim gören Akın Akınözü ile tanıştı. Sandra Pestemalciyan satış-pazarlama yöneticiliği yaptığı Tohum Design’daki görevinden bir süre önce istifa etti. Akın Akınözü’nün oyuncu olan annesi Özlem Akınözü ile de arası çok iyi.





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