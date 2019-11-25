Akın Akınözü'nün merak uyandıran sevgilisi
5 yıldır aşk yaşayan Akın Akınözü ile Sandra Pestemalciyan Nişantaşı’nda alışverişe çıktı. Akın Akınözü'nün sevgilisi tüm bakışları üzerine topladı.
Oyuncu Akın Akınözü ile sevgilisi Sandra Pestemalciyan Nişantaşı’nda görüntülendi. Alışveriş yapan çift ellerinde poşetlerle uzun süre taksi bekledi.
7 yıl önce tanışmışlar, 5 yıldır aşk yaşıyorlar
Objektiflerden pek hoşlanmayan Sandra’nın bu sırada yüzü asıldı. Akın Akınözü sosyal medyanın da merak ettiği gizemli sevgilisi ile 7 yıl önce Amerika’da tanışmış.
Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra Pestemalciyan kimdir?
Sandra Pestemalciyan 24 yaşında. İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi mezunu. 2012-2016 arasında New York’taki New Platz Üniversitesi’nde ekonomi okuyan Sandra bu sırada matematik üzerine eğitim gören Akın Akınözü ile tanıştı. Sandra Pestemalciyan satış-pazarlama yöneticiliği yaptığı Tohum Design’daki görevinden bir süre önce istifa etti. Akın Akınözü’nün oyuncu olan annesi Özlem Akınözü ile de arası çok iyi.
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