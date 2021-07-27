Futbol Akintola resmen Adana Demirspor'da

Akintola resmen Adana Demirspor'da

Futbol

Akintola resmen Adana Demirspor'da

Adana Demirspor transfere doyamadı. Demirspor'da takıma katılan son isim David Akintola oldu.

27 Temmuz 2021, Salı 13:28 Son Güncelleme:
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, David Akintola transferini sosyal medya hesabından duyurdu. Murat Sancak yaptığı açıklamada, "Çok Değerli Adana Demirspor taraftarları değerli oyuncu Akintola ile 3 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

David Akintola geçtiğimiz sezon Hatayspor'da kiralık olarak forma giydi. 25 yaşındaki kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon 37 maçta süre aldı. Akintola bu süreçte 7 gol ve 7 asist üretti.

Süper Lig'e 26 yıl aradan sonra yükselen Adana Demirspor transfer döneminde; Mario Balotelli, Younes Belhanda, Metehan Mimaroğlu, Ferhat Kaplan, Tayfun Aydoğan, Lucas Castro, Benjamin Stambouli, Jonas Svensson ve Britt Assombalonga'yı kadrosuna kattı.


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