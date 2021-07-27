Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, David Akintola transferini sosyal medya hesabından duyurdu. Murat Sancak yaptığı açıklamada, "Çok Değerli Adana Demirspor taraftarları değerli oyuncu Akintola ile 3 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

David Akintola geçtiğimiz sezon Hatayspor'da kiralık olarak forma giydi. 25 yaşındaki kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon 37 maçta süre aldı. Akintola bu süreçte 7 gol ve 7 asist üretti.

Süper Lig'e 26 yıl aradan sonra yükselen Adana Demirspor transfer döneminde; Mario Balotelli, Younes Belhanda, Metehan Mimaroğlu, Ferhat Kaplan, Tayfun Aydoğan, Lucas Castro, Benjamin Stambouli, Jonas Svensson ve Britt Assombalonga'yı kadrosuna kattı.



