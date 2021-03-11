Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) üçüncü ünitesinin temel atma töreni dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in video konferansla katılımıyla gerçekleştirildi. Erdoğan “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Türkiye’yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katacağız. Santralimizi en ileri güvenlik sistemleriyle donatıyoruz” diye konuştu.

Erdoğan, Akkuyu’nun yıllık 35 milyar kilovat saat elektrik üreterek Türkiye’nin ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacağını dile getirdi. Putin, “Ortak projemiz Akkuyu NGS’nin, Türkiye’nin enerji güvenliğine ciddi katkıları olacak. Türkiye’nin ekonomisini daha da güçlendirecek” diye konuştu. İki lider yüz yüze görüşmek için sözleşti.

YÜZÜNCÜ YILDA AÇILACAK

Akkuyu NGS’nin ilk ünitesinin temeli 3 Nisan 2018’de atıldı. Her biri 1200 megavatlık dört reaktörden oluşacak ve toplam4bin800 megavat kurulu güce sahip olacak santralin ilk ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılının kutlanacağı 2023’te devreye alınması hedefleniyor. Kalan üç ünitenin de birer yıl arayla faaliyete geçmesi planlanıyor. Sıfır emisyonla, çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan, kesintisiz elektrik üretilebilecek santralin işletme ömrü 60 yıl.

Hakan ÇELİK / POSTA