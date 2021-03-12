Türkiye AKM'nin dış camları takılıyor

AKM'nin dış camları takılıyor

Türkiye

AKM'nin dış camları takılıyor

Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nin dış cephe camları takılmaya başlandı.

12 Mart 2021, Cuma 11:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019’da temeli atılan AKM’nin yapımı devam ediyor. Taksim Meydanı’ndan gözüken fin cephe yapımının yüzde 70’i tamamlanan AKM’nin iç mekanlarındaki ince iş, asma tavan, cam bölme ve doğrama ile zemindeki taş çalışmaları sürüyor. AKM’nin dış cehpesine de camlar takılmaya başlandı.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yaklaşık 2 hafta önce yüzde 86 tamamlandığı belirtilen AKM’nin son durumu havadan da görüntülendi.

Toplam 95 bin metrekare inşaat alanı bulunan AKM’de, 4 bodrum, zemin ve 9 kat içerisinde 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri ve sergi salonları yer alacak.

DHA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Yaz tatili mi kısalacak, okullar mı geç açılacak?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
‘Yüreği kaldırmayan’ların Hareket’i...
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
İstanbul'un enerjisini tek başına karşılayacak
Hakan Çelik
Şirin Sever
Kadın futbolcular: 1, Önyargılar: 0
Şirin Sever
Banu Şen
Gün en yükses sesle 'Kadına şiddete hayır' diye haykırma günü
Banu Şen
Erkut Can
Bu serbestlik erken oldu galiba
Erkut Can
Murat Gülderen
Kadınlara özel ücretsiz eğitim
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yerli aşıda Faz-2 kapsamında aşılanan gönüllü sayısı belli oldu