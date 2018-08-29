Akneli ciltlerin bakımı nasıl olmalıdır?
Ciltteki fazla yağ ve bakterilerin neden olduğu sivilceler aknelerdir. Akneli cilt bakımı diğer cilt tiplerine göre daha fazla hassasiyet gerektirir. Özellikle ergenlik çağındaki gençlerin çok sık karşılaştığı bu cilt problemi, doğru yöntemlerle giderilebilir. Peki bunu nasıl yapacağız?
Akneli cilt bakımında periyodik temizlik şarttır. Çoğu zaman genetik bir cilt problemi olan akneler, beslenme ve yaşam tarzıyla da ortaya çıkabilir.
Akneli ciltlere nasıl bakım yapmalıyız?
- Akneli cilt bakımında en önemli konu kesinlikle alkolsüz ürünler kullanmaktır. Hassas, nötr bir sabun veya pH değeri cilde uygun temizlik ve bakım ürünleri kullanmak şarttır.
- Akneli cilt bakımı için kendi kendinize ürün seçmek yerine bir estetisyen veya cilt bakım uzmanından yardım almak daha doğru sonuçlar elde etmenizi sağlar. Böylece cildinize daha fazla etki eden ürünler seçer ve maksimum fayda sağlayabilirsiniz.
- Akneli cilt düzenli olarak sabah akşam temizlenmelidir. Burada uzman hekimlerin tavsiyesine uyulmalı ve cilt ne çok sık ne de çok seyrek aralıklarla temzlenmelidir. Fazla temizlik ciltteki yağ tabakasını tamamen ortadan kaldırır. Bu da cildin daha fazla yağ üretmesine neden olur. Tam tersi durumda da ciltteki fazla yağ akne sorununu devam ettirir. Doğru bir temizlik akneli ciltlerin tedavisinde önemlidir.
- Bakım ürünleri antiseptik, ağrı dindirici ve yağ üretimini azaltan bitki içerikleriyle zenginleştirilmiş olmalıdır.
- Akneler sıkılmamalıdır. Bu, ciltte leke ve iz oluşumuna neden olabilir.
- Kurulanan cilt kağıt havlu yardımıyla temizlenmelidir. Böylece bakterilerin tekrar cilde bulaşma ihtimali sıfırlanmış olur.
- Temizlik işlemi sonrası tonik uygulamak önemlidir. Böylece temizlenen gözenekler sıkılaşmış ve bakterilere karşı korunmuş olur.
- Her gün en az 3 litre su içmek akne tedavisinde oldukça faydalıdır.
- Makyaj ürünlerinizi akneli cilde özel seçmeniz gerekir. Yağsız, toz fondötenler ve mat görünümlü ürünler ciltteki parlama ve yağ sorununun önüne geçer. Ciltte daha iyi bir görüntü oluşturur.
- Akne sorununun arttığı dönemlerde ise makyajdan kaçınmak daha iyi olur.
Son olarak cildi güneşten korumak, yağlı ve kalorisi yüksek besinler tüketmemek akne sorunuyla savaşmada oldukça yardımcı olur.