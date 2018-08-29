Akneli ciltlerin bakımı nasıl olmalıdır? Ciltteki fazla yağ ve bakterilerin neden olduğu sivilceler aknelerdir. Akneli cilt bakımı diğer cilt tiplerine göre daha fazla hassasiyet gerektirir. Özellikle ergenlik çağındaki gençlerin çok sık karşılaştığı bu cilt problemi, doğru yöntemlerle giderilebilir. Peki bunu nasıl yapacağız?