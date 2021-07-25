Futbol Alanyaspor'dan Berkan Kutlu için açıklama

Alanyaspor'dan Berkan Kutlu için açıklama

Futbol

Alanyaspor'dan Berkan Kutlu için açıklama

Aytemiz Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Berkan Kutlu için beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu.

25 Temmuz 2021, Pazar 09:53 Son Güncelleme:
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Aytemiz Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, Galatasaray'ın ilgisini doğruladu. Çavuşoğlu, "Berkan Kutlu için başkanlar düzeyinde görüşmeler devam ediyor. Her iki taraf da belirli bir noktada görüştüğü takdirde bu transfer gerçekleşebilir. Berkan'a başka kulüplerin de ilgisi vardı ancak Galatasaray'ın ısrarcı bir tavrı oldu. Önümüzdeki günlerde olumlu ya da olumsuz bir netice ortaya çıkacaktır" dedi.

23 yaşındaki Berkan, Akdeniz ekibine geçtiğimiz sezon başında Sion'dan transfer olmuştu.

Bein Sports


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