Aytemiz Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, Galatasaray'ın ilgisini doğruladu. Çavuşoğlu, "Berkan Kutlu için başkanlar düzeyinde görüşmeler devam ediyor. Her iki taraf da belirli bir noktada görüştüğü takdirde bu transfer gerçekleşebilir. Berkan'a başka kulüplerin de ilgisi vardı ancak Galatasaray'ın ısrarcı bir tavrı oldu. Önümüzdeki günlerde olumlu ya da olumsuz bir netice ortaya çıkacaktır" dedi.

23 yaşındaki Berkan, Akdeniz ekibine geçtiğimiz sezon başında Sion'dan transfer olmuştu.

Bein Sports



