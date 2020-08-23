Ekonomi Albayrak doğal gaz haberini aldığı anı anlattı: Sadece şükrettim

Albayrak doğal gaz haberini aldığı anı anlattı: Sadece şükrettim

Ekonomi

Albayrak doğal gaz haberini aldığı anı anlattı: Sadece şükrettim

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak doğal gaz müjdesini duyduğu anı anlattı. Bakan Albayrak, "O an sadece şükrettim. Bir milletin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için muazzam bir keşiftir bu. Çok şükür.." dedi.

23 Ağustos 2020, Pazar 10:20 Son Güncelleme:
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Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de bulduğu 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi tüm Türkiye'de büyük bir sevinçle karşılandı. Enerji Bakanı olarak göreve başladığı tarihten itibaren, Türkiye'yi uluslararası enerji arenasında güçlü bir aktör olarak öne çıkarmayı hedefleyen Bakan Albayrak Hürriyet'ten Fatih Çekirge'ye müjdeli haberi duyduğu anı anlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "O an sadece şükrettim. Bir milletin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için muazzam bir keşiftir bu. Çok şükür..." dedi.

Türkiye artık büyükler ligine yükselmiştir 

Bakan Albayrak "Düşünün ki bu milletin her yıl üzerine gelen 40 milyar dolarlık yük artık kalkıyor. Bu müthiş bir şey... Bağımsızlığımız için, geleceğimiz için tarihi bir gelişme. Türkiye artık büyükler ligine yükselmiştir. Yıllarca yabancı enerji şirketlerinin sondajlarına bakan bir Türkiye, artık kendi yerli ve milli sondajlarını yapmaktadır. Sonuç da işte böyle müjdeyle ortaya çıkmıştır. Biz kendi sondaj filomuzu hazırladık. Buradan sonrası artık zaman meselesiydi. Ve nihayet müjdeyi aldık." ifadelerini kullandı.

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