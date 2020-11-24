Alberto Cueva eşinin paylaşımının ardından kadro dışı kaldı
Yeni Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu, Christian Alberto Cueva'yı kadro dışı bıraktı. Cueva'nın eşi Hamzaoğlu aleyhinde bir paylaşım yapmıştı.
24 Kasım 2020, Salı 13:30 Son Güncelleme:
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Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
Profesyonel futbolcumuz Christian Alberto Cueva, Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu’nun raporu ve isteği doğrultusunda, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna duyurulur.
Malatya ekibinde, Yukatel Denizlispor maçının 38. dakikasında 2-0 öndeyken Yeni Malatyaspor’da oyundan alınan Cueva sahayı terk ederken kulübeye tepki göstermişti.
Cueva’nın eşi Pamelita sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak eşine destek vermişti. Pamelita Lopez Solorzano Yeni Malatyaspor’daki Güney Amerikalı oyuncuları da etiketleyerek, “Hamzaoğlu, Güney Amerikalılarla bir sorunun mu var?” şeklinde paylaşımda bulunmuştu.
Spor Arena
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