Alberto Cueva eşinin paylaşımının ardından kadro dışı kaldı

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel futbolcumuz Christian Alberto Cueva, Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu’nun raporu ve isteği doğrultusunda, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna duyurulur.

Malatya ekibinde, Yukatel Denizlispor maçının 38. dakikasında 2-0 öndeyken Yeni Malatyaspor’da oyundan alınan Cueva sahayı terk ederken kulübeye tepki göstermişti.

Cueva’nın eşi Pamelita sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak eşine destek vermişti. Pamelita Lopez Solorzano Yeni Malatyaspor’daki Güney Amerikalı oyuncuları da etiketleyerek, “Hamzaoğlu, Güney Amerikalılarla bir sorunun mu var?” şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

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