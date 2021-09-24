Alerji testleri tedavide yol gösterici

TEDAVİDE YOL GÖSTERİCİ ÇOCUKLARDA ALERJİ TANISI NASIL KONULUR?

Öncelikle çocuğun detaylı hikayesi sorgulanır. Ardından aile hikayesi alınır, ailesel yatkınlıkla ilgili ipuçları aranır. Genelde alerji veya egzama aile içinde devam eden bir durumdur. Şikayetlerin ne zaman, hangi durumlarda arttığı ve azaldığı tespit edilmeye çalışılır. Vücuttaki hastalık belirtileri incelenir. Şüphelenilen olası alerjenler tespit edildikten sonra deri veya kanda alerji testleri yapılır.

ALERJİ TESTLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Alerji neye karşı ise ondan kaçınmak gerekir. Örneğin ev tozu içindeki akarlara alerjisi olan bir çocuğun toz maruziyeti için önlem alınması gerekir. Testler tedavide de yol gösterici. Örneğin alerji çok fazlaysa immünoterapi denilen aşı tedavisi yapılması gerekir. Aşı tedavisi yüzde 70-80 faydalıdır.

ALERJİ TESTLERİ NASIL YAPILMALI?

Çocuklara çocuk alerji uzmanları tarafından yapılmalı. Çünkü alerji testleri ile sadece “Şu maddeye alerjin Var, şunlara yok ”demek yetmez. Test panelinde kullanılacak alerjenler doğru seçilmeli, test doğru teknikle yapılmalı, sonuçlar uzman kişilerce değerlendirilmeli ve çapraz reaksiyonlar konusunda bilgi sahibi olunmalı. Yetişkinlere yapılan test tekniği ve alerjenlerle test yapılırsa yanlış teşhis koyma şansınız çok fazla olur.

TESTLER KAÇ YAŞINDA YAPILABİLİR?

Gıda alerjisine bağlı egzamalı çocuklarda 2-3 aylıktan itibaren alerji testleri ciltten yapılabilir. Astım nedeniyle yapılan alerji testlerinin ise genelde 2 yaşından sonra yapılması daha uygun olur.

ALERJİ TESTLERİ KANDAN YAPILABİLİR Mİ?

En doğru teşhis ciltten yapılan testle konulur. Kandan yapılan testler doğru sonuç vermeyebileceği gibi çok da pahalı.

SIK KULLANILAN 4 ALERJİ TESTİ

PRICK TESTI: Bu yöntemde hastanın cildinde 20-30 kadar alerjen değerlendirilebilir. Deri bütünlüğü aralıklı olarak hafifçe bozulur, bu bölgelerin üzerine damlatılan alerjene reaksiyon oluşup oluşmadığını görmek için 30 dakika beklenir. Beliren kızarıklığın çapına göre reaksiyon verilen alerjen belirlenir. Bazı ilaçlar prick testin sonucunu değiştirebildiği için test yapılmadan hastanın hekimi bilgilendirmesi gerekir.

PATCH (YAMA) TESTI: Genellikle prick testi ile sonuç alınamayan durumlarda egzamaya neden olan alerjenlerin tanısında kullanılır. Hastanın sırtına, üstünde alerjenler olan bir bant yapıştırılıp 2 gün beklenir. Kızarıklık olan yerlerdeki maddeye alerji gelişip gelişmediği tespit edilir.

KANDA SPESIFIK-IgE ANTIKORU TAYINI: Alınan kanda spesifik-IgE antikorunun değeri saptanır. Prick testi kadar anlamlı olmasa da alerji varlığını ve tedavi cevabını ölçmede kullanılabilir.

GIDA ALERJI TESTI: Besin alerjisi için deriden ve kandan alerji testi yapılabilir. Deriden yapılan test daha fazla yol göstericidir ve 20-30 dakika gibi kısa zamanda sonuç verir. Ancak besin alerjilerinin tanısında altın standart besin provokasyon testidir. Çocuk alerji uzmanları, önce besin alerjisi yapma potansiyeli yüksek besinleri bebeğin beslenmesinden çıkartır. Düzelme olup olmamasına göre alerji olup olmadığını belirler. Bebekte düzelme olursa ikinci aşamada alerji yaptığı düşünülen besin tekrar verilir. Yine şikayetler başlarsa kesin olarak belirlenen alerjen, bebeğin beslenmesinden çıkartılır. Anaflaksi gibi bulgularla seyreden besin alerjisinde deri testi, hastanın bulguları ve kanda spesifik-IgE düzeyi değerlendirildikten sonra verilir.