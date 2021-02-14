Başrolünde Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve Zuhal Olcay gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Alev Alev dizisi 15. bölüm fragmanı yayınlandı.

Kadınların bir araya gelerek Çelebi’ye karşı ilk zaferlerinin tadını çıkardıkları tanıtımda Ozan’ın Cemre’ye söylediği romantik sözler dikkat çekiyor. Kadınların meydan okumasından sonra köşeye sıkışan Çelebi ise Cemre’yi yine kızı Güneş ile tehdit ediyor. Çelebi’nin evine giden Cemre, kilitli bir kapıyla karşılaşınca şoke olurken, Çelebi’nin bu sefer yapacağı hamle merak konusu oluyor.





Alev Alev son bölümde neler oldu?

Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Rüya, olanlardan sonra uzun bir süre kendine gelemedi. Ömer, Rüya’yı yeniden hayata döndürmek ve ayağa kaldırabilmek için ona kendi geçmişini anlatmaya karar verdi. Rüya’yı kendi doğduğu mahalleye getiren Ömer, zorluklar içinde geçen çocukluğunu ve babasını nasıl kaybettiğini anlattı. Yeniden belediye başkanlığına aday olmaya hazırlanan Çelebi, bu süreçte Cemre’den destek istedi. Cemre’nin boşanma sürecini durdurması karşılığında seçimden sonra boşanacaklarını söyledi ve anlaşmalı boşanma dilekçesi sundu.

Kızı Güneş’i düşünen Cemre, bu teklif karşısında düşünmek zorunda kaldı ancak Çelebi’ye karşı pes etmemeye karar verdi. Belediye başkanlığına aday olacağını açıklamak için hazırlık yapan Çelebi, basın mensuplarının karşısına çıktığında büyük bir şok yaşadı. Cemre, Çelebi’nin yanında durmayarak ona karşı tavrını bir kez daha ortaya koydu. Ömer, Korkut Komiser’in yardımıyla bulduğu bir kadını salona getirdi. Bu kadın, Çelebi’nin daha önceki bölümlerde şiddet uyguladığı kadın Simge’ydi. Cemre, Çiçek, Rüya, Tomris ve Hanım bir araya gelerek basının önünde Çelebi’ye meydan okudular.

Kadınların gücü!

‘Alev Alev’in son bölümüne kadınların gücü damgasını vurdu. Cemre, Çiçek, Rüya, Tomris ve Hanım bir araya gelerek Çelebi'ye karşı meydan okurken, kadınların birlik olduğu bu anlar ekran başındakileri derinden etkilerken sosyal medya da çok konuşuldu.

Cemre, Çiçek, Rüya, Tomris ve Hanım'ın, bir araya gelerek Çelebi'ye meydan okuduğu final anları kadınların gücünü göstererek ekran başındakilerin de beğenisini kazandı. Belediye başkanlığına aday olacağını açıklamak için hazırlık yapan Çelebi, basın mensuplarının karşısına çıktığında büyük bir şok yaşadı. Cemre, Çelebi'nin yanında durmayarak ona karşı tavrını bir kez daha ortaya koydu. Ömer, Korkut Komiser'in yardımıyla bulduğu bir kadını salona getirdi. Bu kadın, Çelebi'nin daha önceki bölümlerde şiddet uyguladığı kadın Simge'ydi. Cemre, Çiçek, Rüya, Tomris ve Hanım bir araya gelerek basının önünde Çelebi'ye meydan okudular.

Alev Alev TT oldu

Alev Alev, 14. bölümüyle ABC1 20+'da 4.47 izlenme oranı (rating), 9.09 izlenme payı (share), AB'de 4.03 izlenme oranı (rating), 8.50 izlenme payı (share) Total’de 5.36 izlenme oranı (rating), 11.01 izlenme payı (share) elde etti. #kadınlarıngücü etiketi Twitter Türkiye'de 5 saat 25 dakika boyunca, #AlevAlev etiketi ise 3 saat 30 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

Ömer geçmişini anlattı

Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Rüya, olanlardan sonra uzun bir süre kendine gelemedi. Ömer, Rüya'yı yeniden hayata döndürmek ve ayağa kaldırabilmek için ona kendi geçmişini anlatmaya karar verdi. Rüya'yı kendi doğduğu mahalleye getiren Ömer, zorluklar içinde geçen çocukluğunu ve babasını nasıl kaybettiğini anlattı. Rüya, duydukları karşısında gözyaşlarına hakim olamazken, Ömer'in hikayesi izleyenlerin de kalbine dokundu. Ömer'in çocukluğunu öğrenen ve dinlediklerinden etkilenen Rüya ise yeniden ayağa kalkmak için ilk adımını attı.