Alex de Souza 44 yaşında! Şampiyonlar Ligi'nden paylaşım
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza 44. yaş gününü kutluyor. Türkiye'de herkesin saygısını ve sevgisini kazanan Alex için Şampiyonlar Ligi'nin resmi sayfası da özel bir video hazırladı.
14 Eylül 2021, Salı 13:10 Son Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi bugün yeniden başlıyor. Tam da Alex de Souza'nın doğum gününe denk gelen Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası için organizasyonun resmi Twitter sayfasından bir paylaşım geldi.
Alex'in Şampiyonlar Ligi görüntülerinden kolaj hazırlayan sayfa, Brezilyalı efsanenin doğum gününü kutladı.
https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1437687566287966209
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