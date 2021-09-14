Şampiyonlar Ligi bugün yeniden başlıyor. Tam da Alex de Souza'nın doğum gününe denk gelen Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası için organizasyonun resmi Twitter sayfasından bir paylaşım geldi.

Alex'in Şampiyonlar Ligi görüntülerinden kolaj hazırlayan sayfa, Brezilyalı efsanenin doğum gününü kutladı.



