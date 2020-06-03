Futbol Alex de Souza Fenerbahçe'de yaşadığı 5 unutulmaz anısını anlattı

Alex de Souza Fenerbahçe'de yaşadığı 5 unutulmaz anısını anlattı

Futbol

Alex de Souza Fenerbahçe'de yaşadığı 5 unutulmaz anısını anlattı

Fenerbahçe tarihinin en unutulmaz oyuncularından biri olan Alex de Souza, Coritiba kulübü için hazırladığı videoda Fenerbahçe'deki anılarını anlattı. En unutulmaz 5 anısını sıralayan Alex, Fenerbahçelileri duygulandıracak.

03 Haziran 2020, Çarşamba 14:08 Son Güncelleme:
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