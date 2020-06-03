Haberler Futbol Haberleri Alex de Souza Fenerbahçe'de yaşadığı 5 unutulmaz anısını anlattı Alex de Souza Fenerbahçe'de yaşadığı 5 unutulmaz anısını anlattı Futbol Fenerbahçe tarihinin en unutulmaz oyuncularından biri olan Alex de Souza, Coritiba kulübü için hazırladığı videoda Fenerbahçe'deki anılarını anlattı. En unutulmaz 5 anısını sıralayan Alex, Fenerbahçelileri duygulandıracak. 03 Haziran 2020, Çarşamba 14:08 Son Güncelleme: 03.06.2020 14:08 YAZI BOYUTU Abone Ol Bu VideoİlginiÇekebilir PAYLAŞ alex de souza alex fenerbahçe coritiba POSTA’YI TAKİPTE KAL Yazarlarımızdan Ronaldo ada satın aldı mı, Messi uzaylı mı? Janet Huvaj BUNLARI DA OKUYUN 1 Sistemi değişiyor! Ankara, İstanbul ve İzmir için 4 yıl şartı 2 Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatıyor 3 Kamu bankalarından 4 farklı kredi paketi 4 Türkiye'de salgın ne zaman bitecek? 5 Polis ateşi olan gençten şüphelenince çevrekileri uyardı: Yakınından geçmeyin