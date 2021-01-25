Alex de Souza, Mesut Özil'e ve sol ayağına 'hoş geldin' dedi
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu 'Doktor' lakaplı Alex de Souza, Mesut Özil transferi sonrası bir mesaj yayınladı. Alex, Twitter'daki mesajında Mesut Özil'i hem övdü hem de 'hoş geldin' dedi.
25 Ocak 2021, Pazartesi 11:10 Son Güncelleme:
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Alex de Souza Twitter hesabından Mesut Özil transferiyle ilgili bir tweet attı. Özil'in sol ayağına övgüde bulunan ve kendisi de efsane sol ayağıyla tanınan Alex, şunları söyledi:
Mesut, Fenerbahçe'ye hoş geldin. Sol ayağının büyüsü herkesi mest etsin. Dilerim ki bu eşsiz taraftarın kalbini fethet. Bulunduğum yer Brezilya'dan başarıların için yürekten dileklerimi sunuyorum.
https://twitter.com/Alex10/status/1353361859194318848
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