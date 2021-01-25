Alex de Souza Twitter hesabından Mesut Özil transferiyle ilgili bir tweet attı. Özil'in sol ayağına övgüde bulunan ve kendisi de efsane sol ayağıyla tanınan Alex, şunları söyledi:

Mesut, Fenerbahçe'ye hoş geldin. Sol ayağının büyüsü herkesi mest etsin. Dilerim ki bu eşsiz taraftarın kalbini fethet. Bulunduğum yer Brezilya'dan başarıların için yürekten dileklerimi sunuyorum.



