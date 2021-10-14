Alex de Souza Sao Paolo teknik direktörlüğünün eşiğinden döndü
Sao Paolo, Hernan Crespo ile yolları ayırdıktan sonra bir süredir yeni teknik direktörünü arıyordu. Seçenekler arasında Sao Paolo U-20 takımının hocası Alex de Souza da vardı ancak kulübün kararı başka oldu.
14 Ekim 2021, Perşembe 12:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sao Paolo'da takımın yeni teknik direktörü Rogerio Ceni oldu. Brezilyalı efsane kaleci Rogerio Ceni ile 2022 sonuna kadar anlaşmaya varıldı.
Kulübün Ceni ve Alex arasında kaldığı ancak tercihin Ceni olduğu belirtildi.
Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe geçişi merakla beklenen Alex de Souza ise haziran ayında Sao Paulo U20 takımıyla teknik direktör olarak ilk resmi maçına çıkmıştı.
BUNLARI DA OKUYUN