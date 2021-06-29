Alex Teixeira, Josef ile buluştu; kartal duruşu yaptı

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Alex Teixeria'dan iddiaları doğrularcasına bir hareket geldi. Vatandaşı Josef de Souza ile buluşan Teixeira, kartal pozu vererek fotoğraf çektirdi.

Ocak ayından beri futboldan uzak olan 31 yaşındaki hücumcu orta saha oyuncusu son olarak Çin'de Jiangsu FC forması giymişti. Tam 4 sezondur Çin'de bulunan oyuncu 148 maçta 73 gol 43 asist gibi harika bir performans sergiledi.

Teixeira, 2016 yılında Shakhtar Donetsk'ten Çin ekibine tam 50 milyon euro bedelle gitmişti.