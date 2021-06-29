Futbol Alex Teixeira, Josef ile buluştu; kartal duruşu yaptı

Alex Teixeira, Josef ile buluştu; kartal duruşu yaptı

Futbol

Alex Teixeira, Josef ile buluştu; kartal duruşu yaptı

Beşiktaş'ın transferdeki hedeflerinden biri olan Alex Teixeria taraftarı heyecanlandırdı. Beşiktaş'ın oyuncusu Josef de Souza ile buluşan Teixeira, kartal duruşu yaparak fotoğraf çektirdi.

29 Haziran 2021, Salı 10:35 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Alex Teixeria'dan iddiaları doğrularcasına bir hareket geldi. Vatandaşı Josef de Souza ile buluşan Teixeira, kartal pozu vererek fotoğraf çektirdi.

Ocak ayından beri futboldan uzak olan 31 yaşındaki hücumcu orta saha oyuncusu son olarak Çin'de Jiangsu FC forması giymişti. Tam 4 sezondur Çin'de bulunan oyuncu 148 maçta 73 gol 43 asist gibi harika bir performans sergiledi.

Teixeira, 2016 yılında Shakhtar Donetsk'ten Çin ekibine tam 50 milyon euro bedelle gitmişti.

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