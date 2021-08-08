Alex Teixeira yarın İstanbul'da olacak
Beşiktaş, yeni transfer Alex Teixeira'yı İstanbul'a getiriyor. Teixeira'nın yarın İstanbul'a iniş yapacağını açıklandı.
08 Ağustos 2021, Pazar 13:06 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, yeni transfer Alex Teixeira'nın yarın saat 16:50 de İstanbul Havalimanı Genel Havacılık terminaline iniş yapacağını açıkladı. Brezilya'dan gelen Teixeira, pandemi kuralları gereği 1 hafta karantinada kalacak. Bu nedenle taraftar karşılamasına izin verilmeyecek.
Brezilyalı yıldızla bir aya yakın süredir görüşmeler sürüyordu ve geçtiğimiz günlerde anlaşma sağlanmıştı.
Alex Teixeira ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak ve Beşiktaş serbest durumdaki Teixeria’ya 900 bin Euro imza parasının yanı sıra yıllık yaklaşık 3 milyon Euro ödeyecek.