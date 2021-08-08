Beşiktaş, yeni transfer Alex Teixeira'nın yarın saat 16:50 de İstanbul Havalimanı Genel Havacılık terminaline iniş yapacağını açıkladı. Brezilya'dan gelen Teixeira, pandemi kuralları gereği 1 hafta karantinada kalacak. Bu nedenle taraftar karşılamasına izin verilmeyecek.

Brezilyalı yıldızla bir aya yakın süredir görüşmeler sürüyordu ve geçtiğimiz günlerde anlaşma sağlanmıştı.

Alex Teixeira ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak ve Beşiktaş serbest durumdaki Teixeria’ya 900 bin Euro imza parasının yanı sıra yıllık yaklaşık 3 milyon Euro ödeyecek.



