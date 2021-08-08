Futbol Alex Teixeira yarın İstanbul'da olacak

Alex Teixeira yarın İstanbul'da olacak

Futbol

Alex Teixeira yarın İstanbul'da olacak

Beşiktaş, yeni transfer Alex Teixeira'yı İstanbul'a getiriyor. Teixeira'nın yarın İstanbul'a iniş yapacağını açıklandı.

08 Ağustos 2021, Pazar 13:06 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, yeni transfer Alex Teixeira'nın yarın saat 16:50 de İstanbul Havalimanı Genel Havacılık terminaline iniş yapacağını açıkladı. Brezilya'dan gelen Teixeira, pandemi kuralları gereği 1 hafta karantinada kalacak. Bu nedenle taraftar karşılamasına izin verilmeyecek.

Brezilyalı yıldızla bir aya yakın süredir görüşmeler sürüyordu ve geçtiğimiz günlerde anlaşma sağlanmıştı.

Alex Teixeira ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak ve Beşiktaş serbest durumdaki Teixeria’ya 900 bin Euro imza parasının yanı sıra yıllık yaklaşık 3 milyon Euro ödeyecek.


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