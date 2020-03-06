Alexander Sörloth, Bayern Münih iddialarına cevap verdi

Alexander Sörloth'un adı Alman devi Bayern Münih'le anılıyor. Bonservisi şu anda Crystal Palace'ta olan Norveçli golcü, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyiyor.

Satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro'ya Trabzonspor'da. Sezon bitmeden bu bedeli ödeyerek Sörloth'u kadrosuna katacak olan Trabzonspor, oyuncuyu izleyen Bayern Münih'le masaya oturabilir.

Sörloth da Bayern Münih iddialarına cevap verdi ve şunları söyledi:

"Dedikodulardan haberim var. Böyle söylentiler her zaman çıkar ancak ben şu anda sadece Trabzonspor'a odaklanmış durumdayım. Burada büyük bir takım ruhu var. Şampiyon olmak istiyoruz. Bu dönemde transfer hakkında konuşmak uygun olmaz. Aynı zamanda sorumsuzca bir davranış olur."

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