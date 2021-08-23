Futbol Alexander Sörloth bombası! Yeni takımı belli oldu

Alexander Sörloth bombası! Yeni takımı belli oldu

Futbol

Alexander Sörloth bombası! Yeni takımı belli oldu

Alexander Sörloth'un yeni takımı İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad oldu. RB Leipzig, Norveçli golcüyü İspanyol ekibine kiraladı.

23 Ağustos 2021, Pazartesi 22:35 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği Norveçli golcü Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu.

Trabzonspor'da gösterdiği performansla RB Leipzig'e transfer olan ancak Alman ekibinde beklentileri karşılayamayan Sörloth'un yeni durağı İspanya oldu.

Norveçli golcü, La Liga ekiplerinden Real Sociedad ile anlaşmaya vardı. Başarılı futbolcu, İspanyol temsilcisinde kiralık olarak forma giyecek.

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