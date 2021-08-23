Alexander Sörloth bombası! Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği Norveçli golcü Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu.

Trabzonspor'da gösterdiği performansla RB Leipzig'e transfer olan ancak Alman ekibinde beklentileri karşılayamayan Sörloth'un yeni durağı İspanya oldu.

Norveçli golcü, La Liga ekiplerinden Real Sociedad ile anlaşmaya vardı. Başarılı futbolcu, İspanyol temsilcisinde kiralık olarak forma giyecek.