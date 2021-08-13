Futbol Alexander Sörloth Trabzonspor'un Avrupa maçını takip etti

Alexander Sörloth Trabzonspor'un Avrupa maçını takip etti

Futbol

Alexander Sörloth Trabzonspor'un Avrupa maçını takip etti

Geçen sezon Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, bordo mavililerin Molde ile oynadığı Avrupa maçını takip etti. Maçtan bir enstantane de paylaşan Sörloth, Trabzonspor'da oynayan vatandaşı Ander Trondsen'in görüntüsünü paylaştı.

13 Ağustos 2021, Cuma 09:17 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'a geçen yıl veda eden Alexander Sörloth'tan takımla ilgili paylaşım geldi. Sörloth, vatandaşı Trondsen'e destek verdi. Bir önceki yaz transfer edilen Ander Trondsen, Trabzonspor'a imza attıktan kısa süre sonra ağır bir sakatlık yaşamıştı. Tüm sezonu kaçıran Trondsen, bu yıl ise yeni bir başlangıç yaptı.

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