Trabzonspor'a geçen yıl veda eden Alexander Sörloth'tan takımla ilgili paylaşım geldi. Sörloth, vatandaşı Trondsen'e destek verdi. Bir önceki yaz transfer edilen Ander Trondsen, Trabzonspor'a imza attıktan kısa süre sonra ağır bir sakatlık yaşamıştı. Tüm sezonu kaçıran Trondsen, bu yıl ise yeni bir başlangıç yaptı.