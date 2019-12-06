Trabzonspor'da 'Kuzey'in Kralı' lakaplı Alexander Sörloth yapılan son antrenmanda büyük tehlike atlattı. Takım arkadaşlarınan biriyle girdiği ikili mücadelede sağ ayağına ciddi darbe alan Sörloth'un ayağının, kırılmaktan son anda kurtulduğu öğrenildi.

Yapılan kontrollerin ardından tedbir olarak Antalyaspor maçında oynatılmaması beklenen Sörloth, Trabzonspor'un en skorer ismi olarak dikkat çekiyor.

Sakatlıklara başı zaten yeterince belada olan Trabzonspor'da Sörloth'un da uzun süreli bir sakatlık yaşamaması teknik ekibi sevindirdi. Antalya karşısında ise Sörloth'un yerine sakatlığı geçen Caleb Ekuban'ın oynaması bekleniyor.



