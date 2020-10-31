Aleyna isminin anlamı nedir? Aleyna ismi ne demek?

Minik yavrunuz için Aleyna isminin anlamı nedir? Aleyna ne demek sorusunu soruyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz. Aleyna ismi kızlara verilen hitabı en güzel isimlerden biri arasında yer alıyor. Aleyna isminin anlamı nedir sorusunun cevabını merak edenlere işte alya isminin anlamı.

Aleyna isminin anlamı nedir? Aleyna ne demek?

1.Bizim üzerimize, bizim hakkımızda

2.Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan

Aleyna ismi ile ilgili bilgiler

Kökeni: Arapça

Cinsiyeti: Kız







