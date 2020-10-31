Bebeklik Aleyna isminin anlamı nedir? Aleyna ismi ne demek?

Aleyna isminin anlamı nedir? Aleyna ismi ne demek?

Bebeklik

Aleyna isminin anlamı nedir? Aleyna ismi ne demek?

Aleyna kulağa hoş gelen ifadesinden anlamındaki derinliğine kadar son günlerde çok fazla tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Aleyna ismi Arapça kökenli bir isim olmasının yanı sıra kız ismi olarak günümüzde kullanılıyor. Aleyna isminin anlamı nedir? Aleyna ne demek sorusunu soranlara işte Aleyna isminin anlamı nedir sorusunun cevabı...

31 Ekim 2020, Cumartesi 14:50 Son Güncelleme:
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Minik yavrunuz için Aleyna isminin anlamı nedir? Aleyna ne demek sorusunu soruyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz. Aleyna ismi kızlara verilen hitabı en güzel isimlerden biri arasında yer alıyor. Aleyna isminin anlamı nedir sorusunun cevabını merak edenlere işte alya isminin anlamı.

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Aleyna isminin anlamı nedir? Aleyna ne demek?

1.Bizim üzerimize, bizim hakkımızda

2.Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan

Aleyna ismi ile ilgili bilgiler

Kökeni: Arapça

Cinsiyeti: Kız


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