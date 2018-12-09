Aleyna Tilki ödül alırken gözyaşlarını tutamadı

Aleyna Tilki, 45. Pantene Ödül Töreni'nde En İyi Pop Kadın Müzik ödülününü sahibi oldu

09 Aralık 2018, Pazar 22:44
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Aleyna Tilki ödül alırken gözyaşlarını tutamadı

18 yaşındaki Aleyna Tilki, Hürriyet Gazetesi ve Pantene iş birliğiyle düzenlenen 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri Töreni'nde 'En İyi Pop Kadın Müzik' ödülünü kazandı. Genç şarkıcı ödülünü alırken gözyaşlarına boğuldu.

Ödülünü Demet Akalın'dan alan Aleyna Tilki, "Beni biraz üzen, beni biraz yoran bir hayatım oldu. Ama mutluluğun da en dibini tattım" şeklinde konuştu.


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