Ali Koç, 1907 Derneği'nde Damien Comolli'yle ilgili konuştu.

Comolli'nin Twitter hesabı açmasına gerek olmadığını söyleyen Ali Koç, buna rağmen Comolli'nin yazdıklarının doğru olduğunu söyledi.

Koç, konuyla alakalı şunları söyledi:

Comolli'nin Twitter hesabı açmasından rahatsızım. Kendisini uyaracağım. Biz zaten onu koruruz. Ancak transfer konusunda verdiği bilgi doğru. Falette'yi ben ve ekibim aldık. Luiz Gustavo transferinden memnunduk ve yine o ekiple çalıştık. Bundan sonra da mutlaka bir sol bek alacağız. Kadromuzdaki bir oyuncuya da iyi bir teklif var. Bu teklifi değerlendiriyoruz. Eğer gelen teklifi kabul edersek yerine daha az maliyetli bir futbolcu alabiliriz"

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