Ali Koç istifa çağrılarını sonuna kadar dinledi
Fenerbahçe'de Alanyaspor maçında alınan beklenmedik mağlubiyet tüm moralleri alt üst etti. Trabzonspor yenilgisi ve Antwerp karşısındaki puan kaybının ardından Alanyaspor'u yenerek liderliğe tekrar yaklaşmak isteyen sarı lacivertlilerde işler istendiği gibi gitmedi. Ali Koç, 3.5 yıllık başkanlığı döneminde ilk kez istifa davet edildi ve tribünleri uzun uzun dinledi.
25 Ekim 2021, Pazartesi 10:15 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün Alanyaspor maçının ardından takıma sahip çıkmak için kendisine yapılan tüm istifa çağrılarını dinledi.
tribünlerdeki Sarı-Lacivertli taraftarlardan, 'Yönetim istifa' sesleri yükseldi. Oyunculara da tepki gösterildi. Ali Koç da takım içeri girene kadar tribünde bekledi. Aleyhlerine olan tüm protestoları dinledi ve takım içeri girdikten sonra, odasına girdi.
Başkanlık döneminin ilk 2 senesinde alınan başarısız sonuçlara rağmen Sarı-Lacivertli taraftarlar, Ali Koç ve ekibinin arkasında durmuştu.
Ancak artık taraftarın da sabrı taşmış durumda.
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