Ali Koç istifa çağrılarını sonuna kadar dinledi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün Alanyaspor maçının ardından takıma sahip çıkmak için kendisine yapılan tüm istifa çağrılarını dinledi.









tribünlerdeki Sarı-Lacivertli taraftarlardan, 'Yönetim istifa' sesleri yükseldi. Oyunculara da tepki gösterildi. Ali Koç da takım içeri girene kadar tribünde bekledi. Aleyhlerine olan tüm protestoları dinledi ve takım içeri girdikten sonra, odasına girdi.

Başkanlık döneminin ilk 2 senesinde alınan başarısız sonuçlara rağmen Sarı-Lacivertli taraftarlar, Ali Koç ve ekibinin arkasında durmuştu.

Ancak artık taraftarın da sabrı taşmış durumda.