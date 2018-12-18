Ali Koç statta düşerek yaralanan taraftarı ziyaret etti

Ligin 16. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan ve 2-2 berabere biten karşılaşma esnasında sarı-lacivertli taraftar Emre Soner Ergen, tribünden merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Özel bir hastanede tedavi altına alınan Ergen'i maç sonrası taraftarlar ziyaret etti.

Taraftarların ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri de Ergen'e ziyarette bulunarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Yönetim, Ergen'in doktorundan bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı.

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AA



