  • Haberler
  • Futbol
  • Ali Koç statta düşerek yaralanan taraftarı ziyaret etti

Ali Koç statta düşerek yaralanan taraftarı ziyaret etti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı esnasında tribünden boşluğa düşerek yaralanan taraftara ziyarette bulundu

18 Aralık 2018, Salı 02:09
A A
Ali Koç statta düşerek yaralanan taraftarı ziyaret etti

Ligin 16. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan ve 2-2 berabere biten karşılaşma esnasında sarı-lacivertli taraftar Emre Soner Ergen, tribünden merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Özel bir hastanede tedavi altına alınan Ergen'i maç sonrası taraftarlar ziyaret etti.

Taraftarların ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri de Ergen'e ziyarette bulunarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Yönetim, Ergen'in doktorundan bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı.  

Bu haberi de okudularFenerbahçeli taraftar hastaneye kaldırıldı

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.