Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasında dün oynanan 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası final karşılaşması için Ankara'da bulunan Ali Koç, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile bir araya geldi.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Bakan Yardımcısı Yerlikaya ile gündeme ilişkin konular üzerinde istişarelerde bulunan Başkan Ali Koç, amatör branşlara verilen desteklerden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür etti.