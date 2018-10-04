  • Haberler
  • Futbol
  • Ali Koç'tan Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'ya ziyaret

Ali Koç'tan Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'ya ziyaret

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti

04 Ekim 2018, Perşembe 14:13
A A

Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasında dün oynanan 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası final karşılaşması için Ankara'da bulunan Ali Koç, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile bir araya geldi.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Bakan Yardımcısı Yerlikaya ile gündeme ilişkin konular üzerinde istişarelerde bulunan Başkan Ali Koç, amatör branşlara verilen desteklerden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür etti.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.