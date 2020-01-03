Alışverişi yapay zeka yapacak

Perakende, dijital dönüşüme en fazla ihtiyaç duyan sektörlerin başında. Çünkü tüketici profili değişiyor. Teknolojinin içine doğan yeni jenerasyon, dijitalde yaşıyor. Ürünlerini dijitalde araştırıp, kıyaslıyor. Yani alışverişlerinde teknolojinin sağladığı bütün kolaylık ve imkanları yaşamak istiyor. İşte perakendecilerin de hayatta kalabilmek için bu hıza ayak uydurması gerekiyor.

E-Ticaret patlayacak

Tüketici davranışlarının değiştiğini belirten Müşteri Davranışları Uzmanı Ken Hughes, 15-25 yaş grubunu oluşturan ve en büyük tüketici kesimi olan ‘Z kuşağı’nın, 2020’de e-ticareti patlatacağını söyledi. Hughes, “Markettte hangi ürünlere yöneliyoruz, ne kadar sıklıkla ne alıyoruz, yapay zeka sayesinde data oluşturuluyor. 5 yıl sonra alışveriş yapmak için markete gitmek gerekmeyecek. Haftalık ihtiyacımızı tespit eden yapay zeka, bizim adımıza alışverişi yapacak. Marketten ürünler paketlenerek bize ulaştırılacak” dedi.

Her şey değişecek

Ken Hughes, şöyle devam etti:

“Her şey değişecek, her şey alt üst olacak. Çünkü yapay zeka, belli algoritmalar kullanarak bizim davranışlarımızı kontrol ediyor. Benim çocuklarım 12 yaşında. Benim yaşıma yani 45’e geldiklerinde, geriye dönüp bakacaklar ve bizim şuanki davranışlarımıza katıla katıla gülecekler. ‘Ne yani süt almaya arabaya binip markete mi gidiyordunuz?’ diye soracaklar. Karar verme mekanizmamız artık tamamen yapay zekanın elinde olacak.”

Z Kuşağı ne istiyor?

❱❱Her şeyde ‘daha kişiye özel’ bir ürün arıyor.

❱❱Gerçeklik hissi olmasını önemsiyor.

❱❱Kendisi ile benzer değerleri benimseyen markalara yöneliyor. Örneğin sürdürülebilirlik, çevre gibi konularda marka ile bağlantı kurmak istiyor.

❱❱Fast food zincirlerini daha soğuk bulan bu kuşak nedeniyle, dünyada son yıllarda sokak yemekleri patladı. Çünkü bu tüketici, sıcak hikaye arıyor.

❱❱Bir taraftan yemeği hazırlanırken bir taraftan da örneğin muhasebeciliği bırakmış, köfte karavanı açmış o satıcının, hikayesini dinliyor ve arada bir bağ kuruyor.

❱❱Reklamların yansıttığı değil de arkadaşlarından duyduğu tavsiyeler değerli.

❱❱Markaların özgünlüğü yakalaması önemli. Hikayesi olan markalar gelişecek, ayakta kalacak.

Mağaza açarken dikkat!

Seyahat sektörünün yüzde 100’e yakın e-ticarete döndüğünü, gıdada ise yüzde 6 ile 10 arasında e-ticaret etkisi olduğunu belirten Hughes, 5 yıl içinde hemen hemen her sektörde e-ticaret etkisinin yüzde 50’ye ulaşacağını söyledi. Hughes, “Fiziki mağaza açarken artık, ‘neden bu mağazaya ihtiyacımız var’, ‘müşterime bir tıktan daha fazla nasıl bir katkı sunarım’ diye sorulması gerekiyor. Mantıklı bir cevap veremezsek, mağaza 12 ay içinde kapanacak demektir” dedi.

GÜLTEN UĞURLU