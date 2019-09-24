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Alman otomobil devi Daimler'e 870 milyon euro para cezası

Stuttgart Savcılığı, Alman otomobil devi Daimler şirketine dizel araçlardaki aksaklıklardan dolayı 870 milyon euro ceza verdi

24 Eylül 2019, Salı 22:21
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Alman otomobil devi Daimler'e 870 milyon euro para cezası

Almanya'da Stuttgart Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, 2008'den sonraki dönemde araç belgelendirmeyle ilgilenen Daimler şirketinin bir departmanının "denetim görevini ihmal ettiği" belirtildi. 

Bunun da dizel araçların emisyonlarının gerekli düzenlemeye uymamasına rağmen izin almasına yol açtığı ifade edilen açıklamada, Daimler'e denetim yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle 870 milyon euro para cezası verildiği kaydedildi.

2 milyar eurodan fazla para cezası kesilmişti

Açıklamada, şirketin para cezasına itiraz etmeyeceği ve ödemenin 6 hafta içinde Baden-Württemberg eyaletine yapılacağı bildirildi.

Almanya'da daha önce Volkswagen, Audi ve Porsche'a, dizel araçlardaki aksaklıklardan dolayı 2 milyar eurodan fazla para cezası kesilmişti.

AA

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