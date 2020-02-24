Almanya’nın Hessen eyaletinin Volkmarsen kasabasında, karnaval geçidi sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı. Alman basınında yer alan haberlere göre, olay sırasında aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

AA