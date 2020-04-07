Fenerbahçe'de Alper Potuk uzun süre önce gözden çıkarılmıştı. Çok mecbur kalınmadıkça kadroda kendine yer bulamayan Alper Potuk, son olarak kadro dışı bırakılmıştı.

Fenerbahçe'yle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncu için devre arası Konyaspor ve Çaykur Rizespor istekli olsa da, Alper, babasının tedavisi nedeniyle İstanbul'da kalmak istemişti. Sezon sonunda Alper Potuk'un Süper Lig'deki taliplerinden biriyle anlaşması bekleniyor.

Alper'in son talibi ise Göztepe oldu. Çaykur Rize ve Konyaspor'un ardından Alper Potuk'u almak isteyen 3. kulüp olan Göztepe, Emre Çolak'a da teklif götürmüştü. Emre Çolak, Deportiva La Coruna'da forma giyiyor ve sezon sonu serbest kalacak.