Altay oyuncusu Erhan Çelenk'ten büyük centilmenlik!
Süper Lig 6. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'un Altay'ı ağırladığı maçta hoş bir an yaşandı. Maçın ilk yarısında yaşanan pozisyonda Altaylı Erhan Çelenk, gole yakın olmasına rağmen rakibinin sakatlanmasından ötürü topu taca attı.
21 Eylül 2021, Salı 18:01 Son Güncelleme:
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Altay ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta çok alkışlanan bir pozisyon yaşandı. Pozisyonda Rizesporlu Baiano, top ayağından sakatlandı ve kendini yere bırakmak zorunda kaldı.
Erhan Çelenk'in önünde kalan topta Çelenk, oldukça tehlikeli bir atağa devam etmek yerine topu centilmence taca attı.
Rizespor tribünlerinden büyük alkış alan hareket, "Helal olsun sana" tezahüratı da aldı.
Maçın ilk yarısının sonuna doğru gerçekleşen pozisyon esnasında maç 0-0 devam ediyordu.
https://twitter.com/beINSPORTS_TR/status/1440322754163576848
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