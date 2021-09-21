Altay ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta çok alkışlanan bir pozisyon yaşandı. Pozisyonda Rizesporlu Baiano, top ayağından sakatlandı ve kendini yere bırakmak zorunda kaldı.

Erhan Çelenk'in önünde kalan topta Çelenk, oldukça tehlikeli bir atağa devam etmek yerine topu centilmence taca attı.

Rizespor tribünlerinden büyük alkış alan hareket, "Helal olsun sana" tezahüratı da aldı.

Maçın ilk yarısının sonuna doğru gerçekleşen pozisyon esnasında maç 0-0 devam ediyordu.



