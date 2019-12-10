Alternatif müziğe yeni bir soluk: Çatıkatı

Birbirleriyle çocukluk arkadaşı olan Bartu Süer (22,vokal), Can Özyurt (22,gitar, vokal) ve Ural Turan (20, gitar, klavye) dan oluşan genç grubun ilk albümünün habercisi olan “Merhaba” isimli şarkısı yeni alternatif müzik şirketi Lucky Ones Music / Sony Music Türkiye tarafından Aralık ayında dinleyici ile buluşuyor. Şarkının ve yakında yayınlanacak olan Albümün Prodüktörü Kargo grubu ve Yalın’ın albümlerinden tanıdığımız Selim Öztürk. Çekimleri iki gün süren Klibin yönetmeni ise, Cem Bilgiç.