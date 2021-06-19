Ekonomi Altın alacaklar dikkat! Dolar ve Euro kazandırdı…

Altın alacaklar dikkat! Dolar ve Euro kazandırdı…

Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Dolar ve Euro kazandırdı…

Altın fiyatlarındaki düşüş sürerken herkes son durumu yakından takip ediyor. Hafta içinde ons altın ve gram altın oldukça hareketliydi. Öte yandan Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,78, altının gram satış fiyatı yüzde 1,49 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 4,05, euro/TL yüzde 2,06 değer kazandı. İşte detaylar...

19 Haziran 2021, Cumartesi 09:07 Son Güncelleme:
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Vatandaşlar piyasaları yakından takibini sürdürüyor. Altın fiyatları, dövizde yaşanan gelişmeler yakından izleniyor. Hafta içinde ABD Merkez Bankası (Fed) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararları piyasaları etkiledi.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.388,71, en yüksek 1.468,95 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,78 azalarak 1.391,06 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,49 kayıpla 497,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,49 azalışla 3.296 liraya geriledi. Geçen hafta 817 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 805 liraya indi.

DOLAR VE EURO KAZANDIRDI

Bu hafta ABD doları yüzde 4,05 değer kazanarak 8,74 liraya, euro da yüzde 2,06 artarak 10,38 liraya yükseldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,17, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,57 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde yüzleri güldüren ve en çok kazandıran yüzde 0,47 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu.

IKON Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizi: "Değerli metaller ve emtiların çoğu çarşamba günkü Fed toplantısı ve sonraki açıklamalar sebebiyle düzeltme yapıyor.

Ons altın da düzeltme yapan majör ürünlerin arasında yer alıyor. Dün düşüş duraksadı ve önemli bir Fibonacci düzeltme noktası üzerinde tutunuyor.

KRİTİK DESTEK

1678/1912 yükselişinin Fibo 61.8 düzeltmesinde tutunan sarı metal için 1770 desteği kritik. Bu desteğin kırılması 1730 desteğine doğru düşüşü uzatabilir.

Yeniden güçlenebilmesi için 2075'den gelen turuncu renkli downtrend üzerine tekrar çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Destekler: 1777/1770 - 1745 - 1730, Dirençler: 1794 - 1810 - 1840"

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