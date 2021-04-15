Altın alacaklar dikkat! Yeni dönem başladı

Kuyum ticareti, yalnızca yetki belgesine sahip kuyum işletmeleri tarafından gerçekleştirilebilecek. Konuyla ilgili yönetmelik dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle ilgili bilgi veren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Kuyum işletmelerinin 31 Aralık 2021’e kadar yetki belgesi almaları gerekiyor” dedi.

KALİTE ARTACAK

Düzenlemeyle; kuyumculuk faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını, kayıt dışılığın önlenmesini ve tüketici memnuniyetinin artırılmasını amaçladıklarını belirten Bakan Pekcan, yetki belgesinin, kuyum ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki Ticaret Bakanlığı il müdürlüğü tarafından Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden verileceğini söyledi.

ARANAN ŞARTLAR

Yetki belgesi verilmesi için aranan şartlar şöyle:

Meslek odasına kayıtlı olma.

Gelir Vergisi veya Kurumlar Vergisi mükellefiyeti.

Vergi dairesine vadesi geçmiş borcu bulunmama.

Meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında kuyum ticareti faaliyeti olması.

Ustalık belgesi sahibi olma. Bu şart, kuyumcu ya da kuyum işletmesinde tam zamanlı çalışan en az bir personel tarafından yerine getirilebilecek.

TESBİH VE SAAT SATMAK SERBEST

Yönetmelikle kuyum işletmesinin kuyum ticaretinin yanı sıra faaliyette bulunabileceği alanların da belirlendiğine dikkat çeken Pekcan, opal, akik, kuvars gibi yarı kıymetli taşlar ile bu taşlardan yapılan tespih gibi süs eşyası ile saatin perakende satış, bakım ve onarımının serbest olacağını söyledi. Kuyum işletmelerinde imitasyon ürünlerin satılamayacağını belirten Pekcan, her türlü kuyum reklamında yetki belgesi numarasına ve işletme adı veya unvanına yer verileceğini söyledi.