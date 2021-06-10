Altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket devam ediyor. Hafta başından bu yana düşüş eğiliminde olan altın fiyatları 10 Haziran Perşembe sabahında da paralel bir seyir izliyor. Altının onsu yüzde 0.22 oranında bir değer kaybıyla 1.884,33 dolar seviyelerini görürken, düğün hazırlığında olanlar gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bileziğin alış satış fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte 10 Haziran 2021 Perşembe altın fiyatları…

10 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Son zamanlarda hediyelik olarak daha fazla tercih edilen gram altın 10 Haziran Perşembe gününe yüzde 0.11 oranında düşüşle başladı. Gram altın sabah saatlerinde 521,00 TL’den alınırken 521,09 TL’den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Uzun yıllar boyunca hediyelik olarak kullanılan ancak fiyatındaki yükseliş nedeniyle tahtını gram altına kaptıran çeyrek altın da güne değer kaybıyla başladı. Çeyrek altının alış fiyatı 838,00 TL, satış fiyatı ise 858,00 TL oldu.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Haftaya değer artışıyla başlayan yarım altın da yönünü aşağı çevirdi. Yüzde 0.23 oranında düşüş yaşayan yarım altının alış fiyatı 1.665,00 TL, satış fiyatı ise 1.715,00 TL oldu.

TAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş tam altını da etkisi altına aldı. Yüzde 0.27 oranında değer kaybıyla en fazla düşüşü yaşayan tam altın, sabah saatlerinde 3.333,88 TL’den alınırken, 3.399,49 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

10 Haziran Perşembe gününe Cumhuriyet altını da düşüşle başladı. Sabah saatlerinde 3.454,00 TL’den alınan Cumhuriyet altını, 3.507,00 TL’den satılmaya başlandı.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

Yüzde 0.13 oranında değer kaybı ile 14 ayar altının alış fiyatı 285,46 TL olurken, satış fiyatı 342,14 TL’den satılıyor.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altının alış fiyatı 381,09 TL, satış fiyatı 381,66 TL oldu.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?