Altın fiyatları! 18 Ağustos 2020

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 473,30 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 473,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 473,30 liradan, 3 bin 119 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 140 liradan, 431,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 435,70 liradan, 3 bin 73 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 93 liradan, bin 524 liradan alınan Yarım Ziynet bin 534 liradan ve 762 liradan alınan Çeyrek Ziynet 767 liradan satıldı.

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: