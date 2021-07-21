Altın fiyatlarındaki dalgalanmayla birlikte, düğünlerde en çok talep gören, gram altın ve çeyrek altın da bir aşağı bir yukarı hareket ediyor. Tarih boyu yatırımcısına kazandıran altın, pandemiyle birlikte eski güvenilirliğini kaybetti gibi görünüyor. Peki, Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte, 21Temmuz 2021 Çarşamba güncel altın fiyatları…

21 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bayramın ilk gününde yükselerek 500 TL sınırını aşmıştı ancak bugün yeniden düşüş görüldü ve gram altının alış fiyatı 498,64 TL’den alınıp 498,73 TL’den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 21 Temmuz Çarşamba sabahında yüzde 0,12 oranında değer kaybetti ve alış fiyatı 808,00 TL, satış fiyatı ise 827,00 TL oldu.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın da bugün küçük çaplı da olsa düşüş yaşıyor. Sabah saatlerinde görülen yüzde 0,06 oranındaki değer kaybının ardından yarım altının alış fiyatı 1.616,00 TL, satış fiyatı ise 1.654,00 TL oldu.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın dünkü yükselişin ardından bugün düşüş gösterdi ve yeniden aynı seviyeye indi. Tam altının alış fiyatı 3.184,99 TL, satış fiyatı ise 3.247,73 TL oldu.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını da güne değer kaybıyla başladı ve sabah saatlerinde 3.347,00 TL seviyelerinde işlem görüyor.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altın sabaha saatlerinde yüzde 0,16 oranındaki düşüşün ardından 273,37 TL’den alınıp 328,11TL’den satılıyor.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altın Kurban Bayramı’nın ikinci gününde yüzde 0,58 oranında değer kaybetti ve alış fiyatı 363,29 TL, satış fiyatı ise 363,63 TL oldu.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?