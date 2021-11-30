Altın fiyatlarında hem FED’in faiz artırımına gitme beklentisi hem de koronavirüsün yeni varyantının neden olduğu endişe küresel çapta bir etkiye neden oldu. Ancak gram altın 30 Kasım 2021 Salı sabahında yüzde 1,12, çeyrek altın yüzde 1,42, yarım altın ise yüzde 1,46 oranında değer kazandı….

30 KASIM 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 736,16 TL

Gram altın satış fiyatı: 736,31 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.165,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.203,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.329,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.413,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 4.660,74 TL

Tam altın satış fiyatı: 4.757,27 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 4.832,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 4.905,00 TL

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

22 ayar bileziğin gram alış fiyatı: 660,65 TL

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 686,20 TL







